Após o sucesso em "WandaVision", Kathryn Hahn e a feiticeira Agatha Harkness têm direito à sua própria série.

A Marvel divulgou o primeiro trailer de "Agatha All Along", 'spinoff' daquela que foi a primeira produção televisiva do estúdio para o Disney+, em janeiro de 2021.

"No final da minissérie 'WandaVision' (2021), a feiticeira Agatha Harkness ficou presa na cidade de Westview, em Nova Jersia. Em 'Agatha All Along', escapa com a ajuda de uma adolescente gótica que deseja enfrentar as desafios da lendária Estrada das Bruxas. Sem os seus poderes mágicos, Harkness e a adolescente formam um novo grupo de feiticeiras", resume a plataforma sobre aquela que é a 11.ª série e faz parte da fase cinco do Universo Cinematográfico.

No elenco destacam-se ainda Aubrey Plaza, Patti LuPone, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Debra Jo Rupp.

Os dois primeiros episódios chegam a 18 de setembro e os restantes sete serão lançados semanalmente até 6 de novembro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.