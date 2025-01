O canal NBC revelou o primeiro trailer do spin-off de "Suits". A série "Suits LA" chega a 23 de fevereiro nos Estados Unidos e, para já, ainda não foi confirmada a estreia nos mercados europeus.

No vídeo o protagonista Ted Black, personagem interpretada por Stephen Amell, deixa uma aviso sobre a mudança para Los Angeles: "Aqui é diferente. As pessoas mentem. Enganam-nos. Fazem o que for necessário para vencer".

O spin-off vai marcar ainda o regresso de Gabriel Macht, que vai voltar a interpretar o carismático advogado. Visto pela última vez a abandonar Nova Iorque com a esposa Donna para se juntar a Mike Ross e Macht em Seattle no derradeiro episódio de "Suits", Harvey Specter vai dar um salto até Los Angeles.

O elenco também conta ainda com Josh McDermitt, Lex Scott Davis, Bryan Greenberg, Victoria Justice e Troy Winbush.

Veja o trailer: