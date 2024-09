A cerimónia dos Emmys teve um aumento considerável de audiência, com o número de espectadores a aumentar mais da metade em relação ao menor nível histórico da edição anterior, informou o canal ABC na segunda-feira.

Cerca de 6,87 milhões de pessoas sintonizaram na noite de domingo para assistir ao épico histórico japonês "Shōgun" bater o recorde de maior número de vitórias nos Emmys numa única temporada, ganhando 18 prémios na versão para o pequeno ecrã dos Óscares.

A série sobre rivais em guerra no Japão feudal também tornou-se o primeiro programa em língua não inglesa a reivindicar o altamente cobiçado prémio de Melhor Série em Drama.

O salto de audiência é um impulso bem-vindo para um programa que – como muitas cerimónias de prémios – tem lutado para reter espectadores nos últimos anos.

“A transmissão da 76.ª edição dos Emmys na ABC registou a maior audiência geral do programa de prémios em 3 anos, desde a exibição na CBS [em 2021], que beneficiou da transmissão de um jogo de futebol americano da NFL”, disse um comunicado da ABC.

A dupla de pai e filho, Eugene e Dan Levy, foi amplamente elogiada por coapresentar o evento de domingo à noite, que canalizou nostalgia com vários segmentos homenageando o passado da televisão, incluindo uma reunião do elenco de “Os Homens do Presidente”.

No entanto, as audiências são historicamente baixas. Ainda em 2018, a cerimónia dos Emmys ultrapassava regularmente os 10 milhões.

Desde então, os Emmys tiveram que enfrentar a pandemia de COVID-19, que exigiu uma cerimónia com distanciamento social.

E as greves do verão passado em Hollywood significaram adiar a edição de 2023 para o mês de janeiro seguinte, para uma cerimónia assistida por apenas 4,46 milhões – o que significa que este ano teve um aumento de 54%.

Geralmente, os programas de prémios têm lutado para atrair espectadores ao longo da última década, à medida que o público se fragmenta e os grupos demográficos mais jovens ignoram a televisão linear em favor do streaming e das redes sociais.

Mas vários eventos, incluindo os Óscares, tiveram um pequeno aumento em suas edições mais recentes.

Na maior surpresa da noite de domingo, “Hacks” foi eleita a Melhor Série de Comédia, superando o vencedor anterior “The Bear”.

"Baby Reindeer" triunfou na secção das minisséries.

Além de ganhar o prémio de Melhor Série de Drama, "Shōgun" ganhou os prémios de Melhor Ator e Melhor Atriz para Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.