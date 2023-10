"Baby Animal Cam" estreou-se a 12 de outubro na Netflix e tem derretido os espectadores.

Transmitido em streaming e em direto, o novo programa do serviço de streaming acompanha animais bebés (muito) fofinhos. Em cada emissão, uma câmara acompanha as crias no zoológico de Cleveland, nos Estados unidos.

"Acompanhe as rotinas diárias, os hábitos curiosos e os habitats acolhedores de crias de várias espécies de animais no Cleveland Metroparks. Evento ao vivo em inglês", resume a Netflix.

Na primeira emissão, a câmara acompanha "crias de rinoceronte, gorila, lontra e orangotango", que "trazem vivacidade, brincadeira e alegria aos seus habitats no Cleveland Metroparks". "Os pequenotes só querem divertir-se, mas não podem afastar-se muito do olhar atento dos extremosos progenitores", resume a plataforma na sinopse do segundo episódio.

As transmissões em direto acontecem todas as quintas-feiras. No final da emissão, os episódios continuam disponíveis na Netflix.