Passados 13 anos, a Netflix dá nova vida ao fenómeno de culto à volta de "Scott Pilgrim Contra o Mundo", o filme que misturava com sucesso a comédia romântica e os super-heróis.

Ficaram disponíveis esta sexta-feira os oito episódios de "Scott Pilgrim Dá o Salto", a série anime que regressa ao filme de 2010 e à banda desenhada criada por Bryan Lee O’Malley.

"Scott Pilgrim conhece Ramona Flowers, a mulher dos seus sonhos, e descobre que tem de derrotar os sete ex-namorados maléficos dela para poder sair com ela… com as coisas a tornarem-se ainda mais complicadas depois", resume a plataforma.

Carta de amor às histórias de super-heróis, aos videojogos ou ao rock alternativo, e a cultura pop em geral, à volta de Scott Pilgrim, um rapaz que se apaixona perdidamente por Ramona, mas tem de enfrentar os seus sete ex-namorados para a conquistar, o filme de Edgar Wright permanece uma das adaptações cinematográficas mais inventivas a partir de uma BD, ainda que nem sempre muito recordada (foi um fracasso de bilheteira):

Além da animação em si, a presença de Edgar Wright como produtor executivo juntamente com O’Malley justifica por si só descobrir a série, mas o grande atrativo é o elenco das vozes, formado pelos mesmos atores do filme, numa fase diferente nas carreiras e alguns deles são vencedores ou nomeados aos Óscares e Emmys, além de estrelas da Marvel.

Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead regressam para dar voz a Scott Pilgrim e Ramona, mas também regressam Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson (que surpreendia a cantar "Black Sheep", dos Metric, um dos hinos da banda sonora), Kieran Culkin, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Satya Bhabha, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman e Ellen Wong.

