A Netflix revelou novas imagens da quarta temporada de "Bridgerton". "Parece que finalmente alguém captou a atenção de Benedict Bridgerton", destaca o serviço de na legenda do teaser partilhado esta quarta-feira, 14 de maio.

A quarta temporada da série "vira seu foco para o boémio segundo filho Benedict". Apesar dos seus irmãos mais velhos e mais novos serem felizes no casamento, Benedict está com dúvidas, mas "uma mulher encantadora apelidada de Dama de Prata capta a a sua atenção no baile de máscaras de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell)".

"Anthony (Jonathan Bailey) e Colin (Luke Newton) devem estar orgulhosos", acrescenta a Netflix.

A showrunner Jess Brownell confessa estar "muito entusiasmada" para contar a próxima história de amor de Benedict após acompanhar o seu crescimento por três temporadas.

Veja o teaser: