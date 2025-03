Em abril, a Apple TV+ estreia "Carême - O Rebelde da Culinária". A nova série francesa do serviço de streaming vai centrar-se na história Antonin Carême, conhecido como o "rei dos chefs e o chef dos reis", que revolucionou a gastronomia com suas criações requintadas.

"'Carême' conta a fascinante história do primeiro chef famoso do mundo, Antonin Carême (Benjamin Voisin), que, de origens humildes em Paris, ascendeu ao auge do estrelato culinário na Europa napoleónica. Embora sonhasse apenas em se tornar o chef mais famoso do mundo, seu talento e ambições atraíram a atenção de políticos poderosos, que o usaram como espião da França", resume a plataforma da Apple.

"Determinado a escapar da pobreza e realizar o seu sonho, Carême pode escolher a vingança ou ter tudo o que sonhou: mulheres, riqueza e fama. Mas a que preço? O seu amor, a sua alma ou a sua vida?", acrescenta o serviço de streaming.

"Carême - O Rebelde da Culinária", baseada no livro "Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef", é protagonizada por Benjamin Voisin, ao lado de Jérémie Renier, Lyna Khoudri e Alice Da Luz. Realizada por Martin Bourboulon, a série estreia-se no dia 30 de abril, com dois episódios. Os restantes chegam todas as semanas, às quartas-feiras, até 11 de junho.

As filmagens decorreram em várias localizações em Paris e arredores.

Veja o trailer: