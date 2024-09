"Celeste", a nova série original da Movistar Plus+, estreia-se em novembro e tem dado que falar nos últimos meses. A produção de seis episódios de 30 minutos foi apresentada na 72.ª edição do Festival de San Sebastián.

Criada por Diego San José, a série centra-se em Celeste, uma grande estrela da música latina."As suas músicas são um fenómeno global. Dá concertos esgotados em estádios. Tem o seu próprio perfume, a sua própria marca de roupa interior e o seu próprio champô. Mas esta série não é sobre ela. A verdadeira protagonista de ‘Celeste’ é Sara Santano, uma inspetora fiscal que dedicou toda a sua vida à liquidação de impostos. E, depois de mais de trinta anos dedicados à Autoridade Tributária, chegou a hora de se reformar mais cedo", resume o serviço de streaming.

Mas, no último dia de trabalho recebe a missão mais importante da sua carreira: provar que Celeste, a grande estrela latina, reside em Espanha e que tem de pagar os seus impostos no país. "Uma missão da qual dependem vinte milhões de euros para os cofres espanhóis", adianta a sinopse.

As comparações da história com o caso de Shakira sugiram de imediato. No final de 2023, a artista foi condenada a pagar uma multa de de sete milhões de euros por fraude fiscal em Espanha, quando foi foi provado que viveu no país entre 2012 e 2014 - as acusações – apresentadas pelo Ministério Público, pela Advocacia do Estado e pela região catalã – denunciavam Shakira por não ter pago cerca de 14,5 milhões de euros de impostos em Espanha em 2012, 2013 e 2014, apesar de ter morado no país por mais de 183 dias estipulados por lei.

"Celeste" é protagonizada por Carmen Machi, Manolo Solo e Andrea Bayardo.