A estrela colombiana Shakira afirmou que tudo o que ganhou enquanto viveu em Espanha ficou para o Fisco, instituição que comparou à Inquisição, numa carta publicada esta quarta-feira no jornal El Mundo.

“Tudo o que ganhei nesses anos foi para o Estado espanhol”, escreveu o artista mundialmente famoso, que no ano passado chegou a um acordo para se declarar culpada de fraude fiscal e pagar uma multa milionária para evitar um julgamento em Espanha por não ter pagado 15,5 milhões de euros em impostos, de rendimentos que auferiu entre 2012 e 2014.

“O Estado espanhol ficou com uma quantia superior à totalidade dos meus ganhos desses anos. Pode parecer incompreensível, mas para mim a década espanhola foi uma década perdida financeiramente, e não porque trabalhei pouco, como todos sabem”, afirma Shakira na carta.

A intérprete de sucessos como "Hips don't' lie" e "Waka, Waka" carregou nas críticas contra a Autoridade Tributária, "uma instituição do Estado (que) parecia mais interessada em queimar-me publicamente na fogueira do que em ouvir as minhas razões".

“As coisas não se resolvem queimando uma figura pública na fogueira por ano, como se fosse um processo da Inquisição”, insistiu.

Tal como fez perante a justiça espanhola, a cantora negou ter residido no país mais do que os dias estipulados por lei para pagar impostos antes de 2015, apesar de ter iniciado a sua relação em 2011 com o jogador de futebol do Barcelona, ​​Gerard Piqué.

"Sempre que voltei" à Espanha naqueles anos, "fazia-o para que esse relacionamento prosperasse, não por causa de uma 'vocação de residência'", diz Shakira.

Denunciou também um "preconceito sexista" contra ela, pois se o artista "fosse um homem norte-americano, se se tivesse apaixonado por uma espanhola e a visitasse regularmente, custa-me a acreditar que as Finanças fossem pensar que tinha a intenção de residir."

A artista colombiana destacou que chegou a um acordo com o Ministério Público para evitar o julgamento a pensar nos filhos.

“Tomei as decisões que tomei para protegê-los, para estar ao lado deles e para seguir em frente com a minha vida”, escreveu.

Depois de chegar a um acordo judicial no ano passado, a justiça espanhola arquivou em maio outro processo contra Shakira por fraude fiscal na sua declaração de impostos de 2018, o que pôs fim aos seus processos criminais em Espanha.

Após separar-se de Piqué em 2022, Shakira mudou-se para Miami no ano passado com os seus dois filhos.