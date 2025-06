"Olympo", nova série espanhola sobre um grupo de jovens, chegou à Netflix no passado dia 20 de junho. No fim de semana de estreia, a produção conquistou o primeiro lugar do top diário do serviço de streaming em 19 países, incluindo Portugal.

O elenco da primeira temporada da série conta com Clara Galle, Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego ("Elite"), María Romanillos, Martí Cordero, Juan Perales, Andy Duato e Najwa Khliwa.

Veja o teaser:

"Olympo" acompanha um grupo de jovens atletas de alta competição. "Os melhores atletas do país treinam no CAR Pirineos, como Amaia, capitã da seleção nacional de natação artística, uma jovem exigente e que não comete erros", resume o serviço de streaming.

"Mas quando Núria, a sua melhor amiga e companheira de equipa, a ultrapassa pela primeira vez, Amaia percebe que alguns atletas estão a melhorar inexplicavelmente o seu desempenho... Depois de anos a levar o seu corpo ao limite e a sacrificar a sua vida pelo desporto, enfrentam o dilema: até onde estão dispostos a ir?", acrescenta a sinopse.

A produção foi criada por Jan Matheu , Laia Foguet e Ibai Abad e será produzida pela Zeta Studios, com realização a cargo de Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad e Ana Vázquez .