"Mil Golpes", a nova série de seis episódios de Steven Knight, o criador de "Peaky Blinders", chega ao Disney+ a 21 de fevereiro. Inspirada em histórias reais, a primeira temporada é protagonizada por Malachi Kirby, Erin Doherty e Stephen Graham.

A série segue Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), que "dá por si a viver na mistura de culturas vibrante e violenta do East End londrino pós-revolução industrial, vindo da Jamaica".

"Atraído para o submundo do crime do contexto do boxe, conhece Mary Carr (Erin Doherty), líder do The Forty Elephants - o famoso gangue feminino de Londres - enquanto lutam pela sobrevivência nas ruas. À medida que Hezekiah aperfeiçoa as suas novas capacidades, depara-se com Sugar Goodson (Stephen Graham), um pugilista experiente e perigoso, e os dois veem-se rapidamente envolvidos numa intensa rivalidade que se estende para além do ringue", resume o serviço de streaming.

O elenco da série conta ainda com Francis Lovehall, Jason Tobin, James Nelson-Joyce, Hannah Walters, Darci Shaw, Nadia Albina, Morgan Hilaire, Jemma Carlton, Caoilfhionn Dunne, Susan Lynch, Daniel Mays, Adam Nagaitis, Gary Lewis, Tom Davis, Robert Glenister e Ashley Walters.