Daniel Bruhl tem o papel de uma vida como um dos designers mais icónicos da moda em "Becoming Karl Lagerfeld". Ele literalmente teve que se colocar no lugar do homem para conseguir.

A minissérie em francês, que chega ao Disney+ em junho, acompanha o costureiro de rabo de cavalo, cuja inteligência gelada e designs inovadores para nomes como Fendi e Chanel fizeram dele um modelo de moda até à sua morte, aos 85 anos, em 2019.

Veja o trailer lançado na quarta-feira.

Bruhl, 45 anos, conhecido por sucessos como "Adeus, Lenine!", "Rush - Duelo de Rivais", "Sacanas Sem Lei" e "A Oeste Nada de Novo", disse que nunca investiu tanto "tempo, energia, paixão e amor" numa personagem.

"Ele fascinou não apenas nós, alemães, mas a todos no mundo. A grande questão sempre foi: quem é realmente aquele homem engraçado, inteligente e intelectual por trás desta fachada?"

Bruhl é poliglota, tendo crescido com mãe espanhola, pai alemão e tias francesas.

Isso foi crucial para um papel desempenhado inteiramente em francês. Lagerfeld morou em Paris, para grande desgosto da sua cidade natal, Hamburgo.

“É claro que os alemães ficaram um pouco chateados com a sua partida, mas apesar da arrogância e das piadas que ele fez sobre a Alemanha, nós, alemães, ainda o amávamos”, disse Bruhl.

Na verdade, o ator foi fotografado uma vez por Lagerfeld: "Nunca esquecerei isso - os seus olhos inteligentes olhando através das lentes e como estava nervoso ao ser observado por ele."

Momento eureka

Bruhl viu o perigo de transformar Lagerfeld numa "caricatura engraçada".

Ele fez o possível para imitar os gostos estetas extremos de Lagerfeld – relendo Proust e poesia romântica, assistindo a filmes clássicos que adorava, como “Les Enfants du Paradis” ["As Crianças do Paraíso", de 1945, dirigido por Marcel Carné]..

"Tentei o meu melhor... mas os móveis, os cartazes, as fotografias, as pinturas, os livros... ser tão perfeccionista na estética é algo que partilho absolutamente, mas obviamente sou inútil em comparação", diz o ator.

Preparar-se para o papel significou horas a falar consigo mesmo em francês em caminhadas pela sua casa no campo.

“Havia apenas ovelhas e burros a olhar para mim a tentar ser Karl Lagerfeld, e isso foi muito reconfortante porque vi nos olhos deles que acreditaram”, brincou.

O verdadeiro progresso surgiu quando ele viu o guarda-roupa.

"Pensei: 'Jesus Cristo', é muito divertido usar isto!"

As botas plataforma de Lagerfeld foram um “momento eureka”.

"Estava a pensar em flamenco e toureiros - o meu avô gostava muito de touradas... Quando vejo Karl Lagerfeld a andar, penso sempre num matador", disse Bruhl.

“Aquela feminilidade e masculinidade do matador... Tive sempre esse momento 'Ole!' antes de um take que me deu a tensão certa entre orgulho e força, mas também ternura e elegância."

Com seis episódios, "Becoming Karl Lagerfeld" estreia no festival de TV Canneseries em abril e será lançada no Disney+ a 7 de junho.