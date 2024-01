Nas últimas semanas, várias publicações internacionais, como a Variety, Forbes, The Guardian ou a revista Time, elegeram as as produções televisivas mais aguardadas do ano e o SAPO Mag fez um resumo das principais listas.

Em janeiro, "Os Irmãos Sun" (Netflix), "Echo" (Disney+) ou "True Detective: Night Country" (HBO Max) são alguns dos destaques. Já em fevereiro, "Ted" (Skyshowtime), baseada na comédia de 2012 de Seth MacFarlane, promete conquistar a atenção dos espectadores.

"The Regime", da HBO Max, é um dos destaques de março. Já à Netflix regressa "Bridgerton", para a primeira parte da terceira temporada.

Uma das grandes estreias do ano está marcada para o verão: "House Of The Dragon" regressa à HBO Max para a segunda temporada (em data a confirmar).

Conheça algumas das estreias de 2024:

Os Irmãos Sun

4 de janeiro, na Netflix.

Quando o cabecilha de uma poderosa tríade taiwanesa é morto por um misterioso atirador, o seu filho mais velho, o lendário assassino Charles 'Perna de Cadeira' Sun (Justin Chien) viaja para Los Angeles para proteger a mãe, Eileen (Michelle Yeoh), e o ingénuo do seu irmão mais novo, Bruce (Sam Song Li) — que sempre foi protegido da verdade acerca da sua família, até agora.

Com as sociedades mais mortais de Taipé e uma nova fação em ascensão envolvidas numa guerra pelo poder, Charles, Bruce e a mãe têm de sarar as feridas causadas pela sua separação e descobrir o verdadeiro significado de irmandade e família antes que um dos seus inúmeros inimigos os mate a todos. "Os Irmãos Sun" é uma comédia dramática familiar carregada de ação criada por Brad Falchuk e Byron Wu.

Echo

10 de janeiro, no Disney+

Marvel Studios apresenta "Echo", que retrata Maya Lopez a ser perseguida pelo império criminoso de Wilson Fisk. Quando esse percurso a traz de volta a casa, tem de enfrentar a própria família e o seu legado.

True Detective: Night Country

15 de janeiro, na HBO Max.

Série protagonizada por Jodie Foster e Kali Reis.

Quando cai a longa noite de inverno em Ennis, no Alasca, os oito homens que operam a Estação de Pesquisa Ártica de Tsalal desaparecem sem deixar vestígios. Para resolver o caso, as detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro terão de enfrentar a escuridão que carregam dentro de si e escavar as verdades assombradas que jazem enterradas sob o gelo eterno.

Griselda

25 de janeiro, na Netflix.

Com Sofia Vergara como protagonista e produtora executiva, a minissérie dramática “Griselda” foi criada pelo diretor de produção de “Narcos” e “Narcos México”, Eric Newman, em colaboração com o realizador de “Narcos”, Andrés Baiz.

"Griselda” é inspirada na vida da astuta e ambiciosa empresária colombiana Griselda Blanco, que criou um dos mais lucrativos cartéis da história. Na Miami dos anos 70 e 80, a mistura letal de charme e brutalidade de Blanco ajudou-a a equilibrar a sua vida pessoal com a gestão do negócio e conferiu-lhe a alcunha de “a Madrinha”.

Mestres do Ar

26 de janeiro, na Apple TV+.

Com guião de John Orloff, "Masters of the Air" conta com Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa no elenco.

A minissérie é baseada no livro de Donald L. Miller e segue os Bloody Hundredth, enquanto levam a cabo bombardeamentos contra os nazis. "Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviadores arriscam suas vidas com o 100º Grupo de Bombardeiros, uma irmandade forjada pela coragem, perda e triunfo", resume a Apple TV+.

Mr. & Mrs. Smith

2 de fevereiro, na Amazon Prime Video.

Co-criada por Donald Glover e Francesca Sloane, a série é um remake do filme de 2005 da New Regencyx. Glover interpreta John Smith e Maya Erskine será Jane Smith.

"Conheça os Smiths: Dois estranhos, John e Jane, que abandonaram as suas identidades para se juntarem como parceiros, na espionagem e no casamento. Unidos por uma agência misteriosa, em cada episódio têm novas missões que por sua vez marcam etapas importantes na relação", resume o serviço de streaming.

Um dia

8 de fevereiro, na Netflix.

"Um Dia" conta a história de Emma Morley e Dexter Mayhew. A noite da sua formatura, a 15 de julho de 1988, foi a noite em que falaram pela primeira vez. Na manhã seguinte, cada um segue o seu próprio caminho… mas onde estarão nesse mesmo dia passado um ano? E no ano seguinte? E nos anos seguintes a esse?

Cada episódio acompanha Dex e Em um ano mais velhos. A data é a mesma, e ambos vão evoluindo e mudando, aproximando-se e afastando-se, vivendo alegrias e desgostos.

"Um Dia" é protagonizada por Leo Woodall, que vestiu a pele de Jack em "The White Lotus" (HBO Max), e Ambika Mod, que participou em séries como "This is Gonna Hurt" e "I Hate Suzie".

Ted

22 de fevereiro, na Skyshowtime

"Ted", baseada na comédia de 2012 de Seth MacFarlane, do criador de "Family Guy".

"É 1993, e o momento de fama do urso Ted (Seth MacFarlane) passou. Ele agora regressou a casa, em Framingham, Massachusetts, onde mora o seu melhor amigo, John Bennett, de 16 anos (Max Burkholder), juntamente com os pais de John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach), e a prima Blaire (Giorgia Whigham)", resume o serviço de streaming.

Avatar: O Último Airbender

22 de fevereiro, na Netflix.

Esta versão em live-action da popular série de animação acompanha Aang, o jovem Avatar, na sua senda para aprender a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo e Ar) e, assim, repor o equilíbrio num mundo sob a ameaça da temível Nação do Fogo. As nações da Água, da Terra, do Fogo e do Ar viviam em harmonia, sob a alçada do Avatar, o mestre dos quatro elementos, que mantinha a paz. Mas tudo mudou quando a nação do Fogo atacou e dizimou os Nómadas do Ar, o primeiro passo dos mestres do fogo em direção à conquista do planeta. Ainda sem sinal da nova encarnação do Avatar, o mundo perdeu a esperança. No entanto, a luz começa a romper a escuridão quando Aang (Gordon Cormier), um jovem Nómada do Ar e o último representante do seu povo, desperta para tomar o seu lugar como o próximo Avatar.

"The Regime"

3 de março, na HBO Max.

A minissérie de seis episódios, protagonizada por Kate Winslet, conta com realização de Stephen Frears ("A Rainha") e Jessica Hobbs ("The Crown").

"The Regime" conta a história de um ano dentro das paredes do palácio de um regime europeu moderno que começa a desmoronar-se.

Além de Kate Winslet, o elenco conta com Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Martha Plimpton.

Palm Royale

20 de março, na Apple TV+.

Em 1969, uma mulher ambiciosa aspira cruzar a linha que separa aqueles que têm tudo e aqueles que não têm nada, procurando garantir o seu lugar na mesa mais exclusiva, elegante e traiçoeira dos Estados Unidos: a alta sociedade de Palm Beach.

Kristen Wiig, Ricky Martin e Laura Dern são as protagonistas.

"O Problema Dos 3 Corpos"

21 de março, na Netflix.

Baseada no livro Liu Cixin, que foi um sucesso mundial de vendas, a série de "mistério e inovadora" conta com Jovan Adepo, John Bradley, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp ou Jonathan Pryce no elenco.

Tal como o livro, a adaptação televisiva tem como pano de fundo inicial a Revolução Cultural chinesa e uma cientista de uma base militar secreta que decide enviar sinais para o espaço, tentando estabelecer contacto com extraterrestres.

"A decisão fatídica de uma jovem na China da década de 60 repercute-se pelo tempo e o espaço até afetar um grupo de brilhantes cientistas no presente. À medida que as leis da natureza se desenredam diante dos seus olhos, cinco antigos colegas reúnem-se para confrontar a maior ameaça da história da humanidade", resume o serviço de streaming.

"Bridgerton" (temporada 3)

A primeira parte chega a 16 de maio à Netflix e a segunda parte estreia-se no dia 13 de junho.

"Bridgerton" regressa para uma terceira temporada pelas mãos da Shondaland e da nova diretora de produção Jess Brownell.

"Penelope Featherington (Nicola Coughlan) desistiu por fim da sua paixão de longa data por Colin Bridgerton (Luke Newton) após ter ouvido as palavras depreciativas dele acerca da sua pessoa na passada temporada. Mas continua determinada a arranjar um marido, de preferência um que lhe dê suficiente independência para continuar a sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs", resume a plataforma.

House Of The Dragon (temporada 2)

No verão, na HBO Max.

Vamos regressar a Westeros no verão, mas a data de estreia ainda não foi confirmada.

Baseada em "Sangue e Fogo" de George R.R. Martin, a série, ambientada 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos", conta a história da Casa Targaryen.

O elenco da segunda temporada da série conta com Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham também vão fazer parte dos novos episódios.

The Bear (temporada 3)

Disney+ (ainda sem data de estreia).

A segunda temporada estreou-se em agosto no serviço de streaming e acompanha Carmen 'Carmy' Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nos seus esforços para transformar o seu modesto restaurante de sanduíches num estabelecimento de nível superior.

"À medida que desmantelam o restaurante por completo, os membros da equipa embarcam nas suas próprias jornadas transformadoras, vendo-se forçados a enfrentar o passado e a refletir sobre quem querem ser no futuro. É claro que acaba por se tornar evidente que a única coisa mais difícil do que gerir um restaurante é abrir um novo, e a equipa tem de conciliar a burocracia absurda de licenças e empreiteiros com a beleza e a agonia criativa do planeamento de ementas", adianta o Disney+.

Eric

Netflix (ainda sem data de estreia).

"Eric" é apresentado como um novo thriller comovente de Abi Morgan, passado na Nova Iorque dos anos 80, em que um pai procura desesperadamente pelo filho, que certa manhã desapareceu a caminho da escola. Benedict Cumberbatch é um dos protagonistas.

Vincent é um dos mais famosos bonecreiros da cidade, criador do popular programa infantil "Good Day Sunshine", mas vê-se incapaz de lidar com a perda do filho e torna-se cada vez mais angustiado e volátil. Sentindo-se culpado e com a autoestima de rastos, acaba por se focar nos desenhos que o filho fez de um boneco monstruoso azul chamado Eric e convence-se de que, se conseguir trazer o boneco à televisão, Edgar acabará por voltar a casa.

À medida que o comportamento cada vez mais destrutivo de Vincent afasta família, colegas de trabalho e os detetives que tentam ajudá-lo, Eric, uma ilusão motivada pela necessidade, acaba por ser o seu único aliado na busca pelo filho.

The Sympathize

HBO Max (ainda sem data de estreia).

Hoa Xuande (da série “Cowboy Bebop”) interpreta um espião dividido entre o seu dever e a nova vida na comunidade de refugiados vietnamita de Los Angeles durante a década de 1970, nesta produção que adapta um 'best-seller' de Viet Thanh Nguyen vencedor do prémio Pulitzer.

Anunciado como “um 'thriller' de espionagem e uma sátira intercultural sobre o conflito interior de um espião comunista do Vietname do Norte durante os últimos dias da Guerra do Vietname e o seu consequente exílio nos EUA", esta grande aposta da HBO para 2024 foi desenvolvida e tem como co-'showrunner', produtor executivo, argumentista e realizador Park Chan-wook, o aclamado cineasta coreano de filmes como "Em Nome da Vingança, "Oldboy" e o recente "Decisão de Partir".

Robert Downey Jr., também um dos produtores executivos da minissérie com a sua esposa, desdobra-se em pelo menos quatro personagens secundárias de caráter antagónico e distinto visual, que "se destinam a representar diferentes aspetos do modo de vida americano", como um político, um agente da CIA e um realizador de cinema.