O site TorrentFreak revelou a lista das 10 séries mais pirateadas em 2024. "House of the Dragon", prequela de "A Guerra dos Tronos", da Max, lidera o top do ano, roubando a liderança a "The Last of Us" (2023).

Segundo o site, durante vários anos consecutivos, "A Guerra dos Tronos" liderou o ranking, mas o "reinado chegou ao fim após a última temporada". Nos anos seguintes, o primeiro lugar foi ocupado por "Wandavision" (2020) e "The Mandalorian" (2021), mas o universo dos Sete Reinos regressou à liderança em 2022, com a estreia do spin-off.

Em 2024, a série "The Boys", da Prime Video, ficou em segundo lugar no top das séries mais descarregadas ilegalmente, seguida de " Shōgun", do Disney+.

AS SÉRIES MAIS PIRATEADAS DE 2024: