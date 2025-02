Carlos Félix é o convidado do novo episódio de "Atrás do Palco". Na conversa, o cantor e ator recorda a sua primeira experiência em televisão, a mudança para Lisboa e fala sobre o desafio de interpretar o papel de Tony Carreira na série da Prime Video e da TVI.

No podcast, o artista apresenta o seu primeiro single, "Um Amor Assim", tema que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.