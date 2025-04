O Disney+ divulgou o trailer da sua mais recente série original do Reino Unido, "A Rapariga Roubada", uma produção da Quay Street Productions (parte da ITV Studios) em colaboração com a Brightstar. O drama psicológico tem estreia marcada para 16 de abril, em exclusivo na plataforma de streaming.

O trailer transporta os espectadores para os subúrbios, onde a aparente tranquilidade esconde segredos sombrios. A trama desenrola-se em torno do desaparecimento de Lucia (Beatrice Cohen), filha de Elisa (Denise Gough) e Fred Blix (Jim Sturgess). O que parecia ser apenas uma inofensiva festa do pijama transforma-se num pesadelo para o casal, que vê a sua vida virada do avesso.

Veja o trailer:

"Elisa vê-se forçada a embarcar num arriscado jogo do gato e do rato pela Europa para descobrir a chocante verdade sobre o desaparecimento da filha. Por que razão é que a enigmática Rebecca Walsh (Holliday Grainger) levou a sua filha? Lucia foi um alvo aleatório? Que preço pessoal terá ela de pagar para a recuperar? Enquanto Elisa começa a juntar as peças, a jornalista extremamente insistente Selma Desai (Ambika Mod) faz uma reportagem em direto, destruindo a sua vida familiar a cada passo e sem dar tréguas", resume o Disney+.

As novas imagens reveladas apresentam as detetives principais do caso, a inspetora Shona Sinclair (Bronagh Waugh) e a sargento-detetive Lizzie Walker (Layo-Christina Akinlude), que lideram a investigação. Kaleb Negasi (Michael Workéyè), editor de Selma, tenta a todo o custo desviá-la da história, sem sucesso.

"A Rapariga Roubada" conta com a produção executiva de Nicola Shindler ("A Grande Ilusão", "Happy Valley", "It's A Sin"), Tanya Seghatchian e John Woodward da Brightstar ("O Poder do Cão", "Cold War – Guerra Fria"), bem como de Alex Dahl, Eva Husson e Catherine Moulton. James Dean assume a produção, com Hannah Scott como produtora executiva pelo Disney+.