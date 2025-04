A sétima temporada de "Black Mirror" chega no dia 10 de abril à Netflix. Esta semana, o serviço de streaming revelou os títulos dos seis episódios.

A temporada arranca com "Pessoas comuns", episódio protagonizado por Rashida Jones, Chris O'Dowd e Tracee Ellis Ross, seguindo-se "Bête Noire" (Rosy McEwen e Siena Kelly). Já o terceiro episódio, "Eulogy", vai contar com Rosy McEwen e Siena Kelly.

"Meros brinquedos", com Peter Capaldi e Lewis Gribben, é o título do quarto episódio, que vai contar ainda com o regresso de Will Poulter e Asim Chaudhry, que interpretaram os funcionários da Tuckersoft, Colin Ritman e Mohan Thakur, respetivamente, no filme interativo de 2018, "Bandersnatch".

A quinta parte da temporada, "Hotel Reverie", é protagonizada por Emma Corrin, Issa Rae e Awkwafina.

O sexto e último episódio será uma sequela do primeiro episódio da quarta temporada, "USS Callister", com o regresso de Cristin Milioti, Jimmi Simpson e Billy Magnussen.

Ao Tudum, o criador, argumentista e showrunner Charlie Brooker revelou que a nova temporada será "à antiga", com os "novos episódios a voltarem às origens de várias formas". "São todos histórias de ficção científica, mas há definitivamente alguns momentos assustadores, embora talvez não no estilo típico de um filme de terror. Há certamente algum conteúdo perturbador", contou.

Títulos dos episódios:

Pessoas comuns – Rashida Jones, Chris O'Dowd e Tracee Ellis Ross

Bête Noire – Rosy McEwen e Siena Kelly

Eulogy – Paul Giamatti e Patsy Ferran

Meros brinquedos – Peter Capaldi e Lewis Gribben +Will Poulter e Asim Chaudhry

Hotel Reverie – Emma Corrin, Issa Rae e Awkwafina

USS Callister: rumo ao infinito - Cristin Milioti e Jimmi Simpson

Veja o teaser: