"Ted", baseada na comédia de 2012 de Seth MacFarlane, estreia-se a 22 de fevereiro, na Skyshowtime.

A prequela dos filmes passa-se em 1993, já depois do auge da fama do urso Ted (Seth MacFarlane).

"É 1993, e o momento de fama do urso Ted (Seth MacFarlane) passou. Ele agora regressou a casa, em Framingham, Massachusetts, onde mora o seu melhor amigo, John Bennett, de 16 anos (Max Burkholder), juntamente com os pais de John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach), e a prima Blaire (Giorgia Whigham)", resume o serviço de streaming.

Em comunicado, Seth MacFarlane (diretor executivo/argumentista/ realizador/co-showrunner), Paul Corrigan e Brad Walsh (produtores executivos/argumentistas/ co-showrunners) sublinham que "cada geração desenvolve o seu próprio estilo artístico, a sua própria visão do mundo": "Nos anos 20, foram os fraseados musicais subversivos do jazz. Nos anos 50, foram as pinceladas ousadas dos expressionistas abstratos. Na nossa geração, arte é criar conteúdos de streaming com base em êxitos anteriores. Seguindo esta orgulhosa tradição, temos o prazer de apresentar o 'Ted'".