"A Noite do Solstício de Verão" é um dos mais recentes sucessos da Netflix. A minissérie de cinco episódios tem-se destacado nos primeiros lugares do top do serviço de streaming em todo o mundo, incluindo Portugal.

Comovente, intimista e com muitos dramas, a história decorre durante o solstício de verão, o dia mais longo do ano, e acompanha Carina e Johannes, que estão casados há 30 anos e que decidem partilhar com a família e amigos um segredo surpreendente.

"Carina convida a família inteira para comemorar o solstício de verão e prepara-se para partilhar grandes novidades", resume o serviço de streaming.

O elenco conta com Pernilla August, Dennis Storhøi, Amalia Holm, Sofia Tjelta, Linn Skåber, Kim Falck, Christopher Wollter, Fanny Klefelt, Peiman Azizpour, Maria Agwumaro, Eirik Hallert, Liv Osa e Kadir Talabani.