O canal AMC estreia "Presos nos Dolomitas" (‘Black Out’, no título original) na próxima segunda-feira, 27 de novembro, às 22h10, em sessão dupla. A minissérie italiana de mistério e ação é protagonizada pelo ator Alessandro Preziosi.

Ao longo de oito episódios de 50 minutos - exibidos todas as segundas-feiras, às 22h10 -, "os espectadores podem acompanhar este thriller de ação que decorre na véspera de Natal quando, uma enorme avalanche bloqueia um hotel de luxo, localizado na pequena e exclusiva área de esqui do Vale Vanoi na noite de véspera de Natal", adianta o canal.

Completamente isolados, sem eletricidade e com as comunicações interrompidas, os hóspedes de um hotel de luxo da pequena e exclusiva estância de esqui veem-se, subitamente, isolados do mundo. "À espera de serem resgatados, com as provisões a esgotarem-se, não vão descobrir que a sua situação é apenas uma parte de uma engrenagem mais complexa que poderia explodir a qualquer momento", resume o AMC.

Veronica Urban (Silvia), Aurora Ruffino (Lidia), Alessandro Preziosi (Giovanni), Fabio Sartor (Max), Eugenio Franceschini (Luca) e Rike Schmid (Claudia) fazem parte do elenco.