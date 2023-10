A sétima temporada de "Elite" chegou à Netflix na passada sexta-feira, dia 20 de outubro.

No fim de semana de estreia, os novos episódios da série espanhola conquistaram o top diário do serviço de streaming um pouco por todo o mundo. Esta segunda-feira, 23 de outubro, a produção chegou ao primeiro lugar do ranking em 12 países, incluindo Portugal, Espanha, Brasil ou Argentina.

Em Portugal, a sétima temporada de "Elite", que conta com oito episódios, ultrapassou "Lupin".

"Esta sétima temporada vai ter o ADN 100% 'Elite", claro, mas em todas temporadas temos uma história, um tema social para todos os episódios, e este ano vamos falar de saúde mental", explicou Jaime Vaca, criador da série, em conferência de imprensa. "É totalmente necessário falar, é um tema universal", frisou.

"Todas as personagens vão passar por uma luta interna a propósito de um problema de saúde mental. Também vamos contar como outras personagens não sabem o que fazer, como se relacionar, quando alguém próximo tem um problema e está a sofrer. Vamos contar estas vertentes e espero que o tenhamos feito bem", acrescentou o criador de "Elite".

Nos novos episódios, o regresso às aulas fica marcado por um tiroteio no colégio, aumentando a rivalidade entre as famílias de Isadora Artiñán (Valentina Zenere) e Dídac (Álvaro de Juana). Já Iván (André Lamoglia) tenta recuperar do acidente e dar sentido à sua vida sem Patrick (Manu Rios).

