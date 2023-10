Pouco antes das 11h00 da manhã de quarta-feira, dia 18 de outubro, entramos no centro de produção da Netflix em Tres Cantos, em Madrid. À porta do estúdio 5, os protagonistas de "Elite" metem a conversa em dia, num ambiente descontraído, tal como se estivessem no intervalo das aulas. Entre histórias e cafés, a "campainha toca" e a equipa de produção avisa os atores que está na hora de mudar de roupa para dar início à conferência de imprensa sobre a sétima temporada da série, que chega esta sexta-feira, dia 20 de outubro, ao serviço de streaming.

Sempre animados, os atores descem até aos seus camarins para se preparem. Há algum nervosismo: para alguns dos atores, é a primeira vez que estão numa grande produção da Netflix - por exemplo, no caso de Gleb Abrosimov, que veste a pele de Eric, a série marca a sua estreia como ator.

Depois de uma breve e animada sessão de fotos, os atores sobem ao palco instalado no estúdio 5 da Madrid Content City. A popular apresentadora Eva Soriano foi a escolhida para conduzir a conferência de imprensa que contou com a presença do SAPO Mag, o único meio português presente.

A chamada e as apresentações no primeiro dia de aulas

Um a um, a apresentadora espanhola faz a chamada, tal como nas aulas: Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Fernando Líndez, Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana, Carmen Arrufat, Mirela Balić, Maribel Verdú e Gleb Abrosimov, e os showrunners Carlos Montero e Jaime Vaca, disseram "presente". Quem faltou foi Anitta, mas a sua participação na sétima temporada foi um dos temas de conversa.

Como acontece no primeiro dia do novo ano lectivo, no arranque do evento, os atores também apresentaram as suas personagens. Valentina Zenere dá o moto: "Olá, sou a Valentina Zenere e sou a Isadora em 'Elite'. Esta temporada, Isadora vai tentar lidar com o amor que sente, enquanto há pessoas pessoas que se teme no meio para atrapalhar e acontecem complicações, como sempre nesta vida".

Veja o trailer:

"Eu sou o Álvaro de Juana e interpreto o Dídac. Bem, como disse a Valentina, esta temporada, tanto a Isadora como o Dídac vão ter que enfrentar algo que se mete no meio deles", conta o ator. Em jeito de revisão da matéria da temporada passada, Isadora e Dídac vivem um complicado caso de amor.

Carmen Arrufat também diz presente. "A minha personagem em 'Elite' é a Sara. Esta temporada, vamos ver uma Sara que continua a lutar para sair de uma relação abusiva e terá uma ajuda muito especial". Ao lado da atriz na 'sala de aula', está Álex Pastrana, que veste a pele de Raúl, o namorado violento e controlador de Sara: "Esta temporada vamos ver um pouco do resto do arsenal que um namorado abusivo e narcisista pode ter".

"Olá, sou a Maribel Verdú [toque no microfone porque não está a funcionar]... Como faço teatro, não há problema [de projetar a voz]... Sou a Carmen e, resumidamente, a Carmen é aquela pessoa que aparece em todos os lugares sem ser convidada", resume a atriz espanhola, que fez parte do elenco de "O Labirinto do Fauno" ou "The Flash".

De mão dada com Maribel Verdú está Mirela Balić, apresentada pelos colegas e criadores como a grande estrela da sétima temporada. "Interpreto a Chloé e sou novas em Las Encinas. O maior importante é que esta mulher aqui [Maribel Verdú] é a minha mãe, bem a mãe da Chloé. A minha personagem entra no colégio e partilha um vídeo seu bem agressivo... é a forma dela chamar a atenção e se sentir valorizada. Vamos ver se ela consegue", partilha a atriz, adiantando que Chloé enfrenta vários traumas.

"Olá, como estão? Eu sou o Gleb Abrosimov, visto a pele de Eric nesta temporada. Sou novo em Las Encinas e sou primeiro do Nico. Temos uma relação muito forte e tenho uma personalidade um pouco conflituosa e autodestructiva", conta o modelo que se estreia como ator em "Elite".

A chamada ainda só vai a meio, há muitos alunos nesta turma. Segue-se Ana Bokesa: "Interpreto a Rocío e este lado vou mostrar o meu lado mais rebelde e reivindicativo. Vou enfrentar as minhas próprias dicotomias ideológicas".

"Sou a Nadia Al Saidi e interpreto a... a.... [risos]. Começamos bem... Interpreto a Sónia. Ela é a interna salvadora de toda a gente, mas há uma faceta escondida da Sónia, que se esqueceu de se ajudar a si mesma", conta a atriz.

Na chamada, segue-se Ander Puig, que veste a pele de Nico: "Esta temporada, Nico vai sentir que quer muito estar com uma das pessoas mais querida e tem medo de não saber como a ajudar".

E alerta para "parte-corações" da nova temporada - há novas paixões no colégio. "Olá, sou o Fernando Líndez e interpreto o Joel, que é o grande apoio de Omar. É uma pessoa que sempre o ajudou a levantar-se, mas surge-lhe uma oportunidade única na vida e tem de começar a pensar em si em primeiro lugar", conta o jovem ator.

Ao seu lado está André Lamoglia, que se tornou num dos mais populares atores de "Elite". "Sou o Iván. Esta temporada, ele enfrenta a saudade e, então, tem de lutar internamente, depois da morte do seu pai e da fuga de Patrick. Então, nos novos episódios vai passar por várias lutas internas e está um pouco triste", adianta o brasileiro.

Para o fim, um repetente, mas que regressa às Las Encinas para trabalhar. "Olá, sou o Omar Ayuso e interpreto ao Omar há 180 temporadas [risos]. Não, não serei novamente aluno, não vou ter uniforme. O Omar volta ao colégio depois de dois anos na universidade e volta por casualidades da vida ou por voltas do guião", conta o ator, adiantando que a sua personagem vai ajudar os alunos de Las Encinas.

A saúde mental

Depois das apresentações, a conversa centra-se na história da nova temporada da série espanhola. "Esta sétima temporada vai ter o ADN 100% 'Elite", claro, mas em todas temporadas temos uma história, um tema social para todos os episódios, e este ano vamos falar de saúde mental", começa por adiantar Jaime Vaca. "É totalmente necessário falar, é um tema universal", frisa.

"Todas as personagens vão passar por uma luta interna a propósito de um problema de saúde mental. Também vamos contar como outras personagens não sabem o que fazer, como se relacionar, quando alguém próximo tem um problema e está a sofrer. Vamos contar estas vertentes e espero que o tenhamos feito bem", acrescenta o criador de "Elite".

Nos novos episódios, o regresso às aulas fica marcado por um tiroteio no colégio, aumentando a rivalidade entre as famílias de Isadora Artiñán (Valentina Zenere) e Dídac (Álvaro de Juana). Já Iván (André Lamoglia) tenta recuperar do acidente e dar sentido à sua vida sem Patrick (Manu Rios).

Quem também promete agitar o colégio madrileno é a nova professora de defesa pessoal. A personagem interpretada por Anitta vai tentar ajudar as alunas, em especial as que enfrentam relações tóxicas.

A personagem marca a estreia da artista como atriz e, segundo os colegas, foi uma surpresa. "Nunca pensei, era como um sonho. Foi uma surpresa. Já era fã de Anitta e quando me disseram que ia contracenar com ela, não queria acreditar. Foi uma experiência incrível. É uma mulher super trabalhadora, super inteligente. Ela nunca tinha feito nada como atriz e vê-la a trabalhar, a esforçar-se e o resultado que conseguiu... foi um exemplo. Se já era fã dela, agora sou mais", confessa Carmen Arrufat, atriz que veste a pele de Sara.

André Lamoglia já conhecia Anitta antes de "Elite". "Quando chegou, disse-me que estava nervosa. E eu: 'como é que estás nervosa com tudo o que já viveste?'. Mas percebi-a. Não me cruzei muito com ela, na verdade, infelizmente. Todos me disseram que ela estava incrível", conta o ator brasileiro. "Não sei, mas tudo o que a Anitta faz... é incrível. É muito trabalhadora", acrescenta.

Na nova temporada, a relação entre Raúl (Alex Pastrana) e Sara (Carmen Arrufat) também vai continuar tensa e cheia de 'red flags'.

O novo ano lectivo em Las Encinas é também marcado pelo regresso de Omar. "Na nova temporada, Omar tem uma nova vida na universidade, bem longe de Las Encinas, mas não consegue seguir em frente. Os remorsos que sente pela morte de Samuel e o sofrimento por que passou nesse período ainda estão bem presentes, fazendo com que recorra a terapia", resume a Netflix.

"O regresso foi bom. Comparo-o ao voltar à casa dos pais porque é algo assim... como ter avançado profissionalmente e pessoalmente na vida, mas voltar aqui implica voltar a estar em espaços e inseguranças que achava que já tinha superado. Mas é uma experiência incrível. Nunca me senti tão adorado como numa equipa como esta. Mas a verdade é que 'Elite' é um produtor com muita exposição, exploração do corpo e tudo isso. Tem a sua complexidade", confessa Omar Ayuso.

Nos novos episódios, Omar vai reencontra-se com Iván, personagem de André Lamoglia. "A vida de Iván mudou muito na temporada passada, mas acho que não perdeu a essência, de ser uma pessoa boa, uma pessoa com uma alegria contagiante. Mas também acho que, com tudo o que se passou, está triste e em baixo", conta o ator brasileiro ao SAPO Mag.

"Aconteceram coisas muito fortes. Mas o que mais gosto na história da nova temporada é... aquilo que não te posso contar", acrescenta, entre risos, enviando um "abraço para Portugal".

O fim de "Elite"

Temporada após temporada, "Elite" tem conquistado os espectadores e todas as temporadas chegaram ao top global da Netflix. Mas o que explica o sucesso? "É a sinceridade e a pouca vergonha que temos", defende Jaime Vaca.

"Acho que é uma escola de um modelo de produção que fomos fazendo. A primeira temporada contou com muitas das bases para as seguinte e houve um trabalho importante desde a direção de casting ao processo de ensaio com os realizadores, e tudo se foi construindo e acho que o êxito vem daí, do início de tudo", acrescenta Omar Ayuso.

Apesar do sucesso, a série já tem um fim à vista. "Haverá mais uma temporada, a oitava. Estamos a terminar de gravar e será a última. Vamos terminar em grande", revela Carlos Montero.

"Sempre disse em tom de brincadeira que queria fazer 10 ou 20 temporadas. Mas, eu, o Jaime Vaca e a Netflix achamos que está na hora de chegar ao fim", explica criador da série, deixando em aberto a possibilidade de um spin-off. "Já falámos sobre muitas possibilidades, a porta está aberta... mas já sabem que com a Netflix, não podemos dizer nada", acrescenta.

Em carta enviada ao SAPO Mag, os criadores adiantaram ainda que a última temporada já está a ser gravada. "Foram anos incríveis porque conheci atores fantásticos, trabalhámos com todos os realizadores com quem queríamos trabalhar", sublinhou Carlos Montero.

A sétima temporada de "Elite" estreia-se esta sexta-feira, dia 20 de outubro, na Netflix.