"Encontros Imediatos" estreou-se esta terça-feira, dia 28 de setembro, na Netflix. "Os avistamentos de óvnis nos últimos 50 anos dão azo a um mistério global nesta série documental com relatos de testemunhas, entrevistas a especialistas e novas provas", adianta o serviços de streaming.

Com realização de Yon Motskin ("Generation Hustle"), a produção de quatro episódios "viaja pelo mundo para explorar quatro extraordinárias histórias verídicas de encontros imediatos com fenómenos extraterrestres". "Cada episódio cinematográfico e exaustivamente investigado conta uma única história: estranhas luzes no céu a pairar sobre uma pequena cidade do Texas; naves espaciais submergíveis a assombrar uma vila costeira galesa; um encontro alienígena com crianças do Zimbabué; relatos de inteligência não humana a interferir com uma central nuclear no Japão", resume a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, tal como contado por quem viveu as experiências em primeira mão — nos locais em que os avistamentos ocorreram —, com orientação de cientistas e pessoal militar de vanguarda, a série promete ir "além da ciência para destacar o impacto profundamente humano destes encontros imediatos nas vidas, famílias e comunidades".

"Numa história de detetives cósmica, oportuna e intemporal, o que será revelado neste quebra-cabeça de encontros imediatos aparentemente sem relação entre si, em diferentes locais, alturas e culturas forma um conjunto de semelhanças desconcertantes, e uma surpreendente verdade: os encontros imediatos com extraterrestres são globais, impressionantes e diferentes de tudo o que imaginámos", destaca a plataforma.