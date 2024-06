"Nem Mais Uma" é a mais recente produção espanhola da Netflix. A série de oito episódios estreou-se no dia 31 de maio no serviço de streaming e rapidamente conquistou o top diário da plataforma em Portugal.

Baseada no romance de Miguel Sáez Carral, publicado em 2021, o drama adolescente segue Alma (Nicole Wallace), uma jovem de 17 anos que está prestes a acabar o liceu. "Aos 17 anos, as maiores preocupações de Alma são terminar o colégio, sair com as amigas e conquistar o crush. Até que um acontecimento traumático muda tudo", resume a Netflix.

Mas a vida de Alma muda quando um um vídeo é publicado no Instagram: "Quando o perfil @Iam_colemanmiller publica uma fotografia com a legenda 'Esta sou eu antes de ser violada', a normalidade desaparece e tudo muda. Como e quando é que esta agressão aconteceu? Quem está por detrás deste perfil? Até que ponto se trata de uma acusação genuína e quem é a verdadeira vítima?".

Ao seu lado, a protagonista tem duas amigas, Greta e Nata. "As três conhecem-se desde que eram crianças. Elas saem juntas e lidam com as questões típicas da idade: sentimentos de exclusão, ciúmes, problemas com os pais e até relações tóxicas", pode ler-se na sinopse.