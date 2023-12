O FOX Comedy vai arrancar 2024 com "Seinfeld", a popular sitcom estreada no final dos anos 1980 que acompanha as desventuras de quatro amigos solteiros – o neurótico comediante de stand-up Jerry Seinfeld, o desastrado George Costanza (Jason Alexander), a “frustrada” Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) e o excêntrico vizinho Cosmo Kramer (Michael Richards).

A partir do dia 1 de janeiro, o canal vai exibir a série. "Nesse mesmo dia, e para começar o ano a dar muitas gargalhadas, o canal preparou uma maratona dos cinco episódios que compõem a primeira temporada da série, a ser emitida a partir das 21h25", adianta a FOX.

No dia seguinte, o canal arranca com a segunda temporada e a série terá emissão de segunda a sexta-feira, sempre à mesma hora.

ESTREIA NO CANAL: Segunda-feira, dia 1 de janeiro, às 21h25

Emissão: De segunda à sexta-feira, às 21h25