A sexta e última temporada da série estreia-se este ano.

Esta segunda-feira, dia 4 de setembro, a Netflix revelou uma imagem da sexta e última temporada de "The Crown". Na fotografia partilhada nas redes sociais, é possível ver um convite para a festa de casamento de Carlos e Camilla.

"Depois de seis temporadas, sete anos e três elencos, 'The Crown' chega ao fim no final deste ano. Aqui está uma dica do que esperar do nosso último ano", escreveu o serviço de streaming no Twitter.

Com 10 episódios e a estreia agendada para este ano (se seguir a tradição, em novembro), a temporada sobre o reinado de Isabel II irá focar-se na história entre a morte da Princesa Diana em 1997 e o casamento do Príncipe Carlos e Camilla em 2005.

Um dos destaques da história está no início do Século XX, quando William começou a frequentar a Universidade de St. Andrews, determinado a seguir, enquanto ainda podia, uma vida tão normal quando possível, onde conheceu a plebeia Kate pela primeira vez.

Regressam da temporada anterior Imelda Staunton (Isabel II), Jonathan Pryce (Príncipe Filipe), Elizabeth Debicki (Princesa Diana), Dominic West (Príncipe Carlos), Lesley Manville (Princesa Margarida), Claudia Harrison (Princesa Ana) e Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Novidades no elenco serão Bertie Carvel (o Primeiro-Ministro Tony Blair), Salim Daw (Mohamed Al Fayed), Khalid Abdalla (Dodi Fayed) e Luther Ford (Príncipe Harry).