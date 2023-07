Gavin Casalegno (Jeremiah) e Christopher Briney (Conrad) são, a par com Lola Tung (Belly), os protagonistas de "O Verão Em Que Me Apaixonei", uma das mais populares séries da Amazon Prime Video. A segunda temporada estreia no dia 14 de julho e, em conversa com o SAPO Mag, os atores prometem muitas mudanças e surpresas.

"É a mesma série, mas é uma série diferente (...) Na minha cabeça, parece algo que está a crescer com estes miúdos, que está a amadurecer à medida que eles amadurecem e é reconhecer que já não estão no mesmo sítio das suas vidas e que talvez nem sempre tudo esteja bem e talvez isso também seja ok", sublinha Christopher Briney, ator que veste a pele de Conrad.

"Acho que foi muito divertido voltar para uma 'nova' personagem com todas as relações diferentes porque toda a gente mudou.

E todos são um pouco diferentes e há algumas coisas por perceber", acrescenta Gavin Casalegno, que interpreta Jeremiah.

A segunda temporada de "O Verão Em Que Me Apaixonei" é da responsabilidade das produtoras Han e Sarah Kucserka. A série protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman Rain Spencer e conta a participação de Jackie Chung, Rachel Blanchard e David Iacono.

Elsie Fisher e Kyra Sedgwick são as novas caras da segunda temporada.

"Belly costuma contar os dias que faltam para regressar a Cousins Beach, mas com Conrad e Jeremiah a lutarem pelo seu amor e com o regresso do cancro de Susannah, não tem a certeza de que o verão vai voltar a ser o mesmo. Quando um visitante inesperado ameaça o futuro da querida casa de Susannah, Belly tem de reunir o grupo de amigos e decidir de uma vez por todas onde está o seu coração", resume a Prime Video.

Os três primeiros episódios vão ficar disponíveis a partir de 14 de julho, com novos episódios todas as semanas, até ao final da segunda temporada a 18 de agosto.

