Kim Cattrall, a popular de Samantha "O Sexo e a Cidade", é a protagonista de uma das mais recentes apostas da Netflix. A série "Glamorous" estreou-se no passado dia 22 de junho e rapidamente conquistou os primeiros lugares no top diário do serviço de streaming.

Na primeira temporada, a atriz veste a pele de Madolyn Addison, uma magnata da cosmética que decide criar a sua própria empresa depois de terminar a carreira de supermodelo. Além da vida (nova) empresária, a história segue também Marco Mejia - personagem interpretada por Miss Benny -, um jovem queer que não se encaixa nos estereótipos de género.

"Nesta excêntrica série de dramédia, um jovem queer descobre a vida e o amor enquanto trabalha em uma empresa de cosméticos", resume a Netflix.

Na série, Marco sente que a sua vida está estagnada, mas tudo muda quando começa a trabalhar para a lendária magnata da maquilhagem Madolyn Addison. "Mais do que um emprego, esta é a sua primeira oportunidade para perceber o que quer da vida, quem é e o que significa realmente para si ser queer", acrescenta o serviço de streaming.