Segundo dia de rodagem, segunda fotografia da produção da série "Harry Potter".

Esta terça-feira, a HBO revelou a primeira imagem do ator Nick Frost como o novo Rubeus Hagrid, o papel que pertenceu a Robbie Coltrane nos filmes entre 2001 e 2011.

VEJA A IMAGEM.



A ambiciosa produção que adaptará de forma fiel os livros de J.K. Rowling arrancou na segunda-feira nos estúdios Leavesden, no Reino Unido, o que foi festejado com a imagem do escocês Dominic McLaughin como o novo Harry Potter.

O sucessor de Daniel Radcliffe dos filmes como o jovem feiticeiro teve um papel em "Gifted", uma série da BBC ainda por estrear, e em “Grow”, uma comédia também inédita com Nick Frost.

Os também pouco conhecidos Alastair Stout e Arabella Stanton vão ser respetivamente Ron e Hermione na produção televisiva que durará pelo menos uma década, sucedendo a Emma Watson e Rupert Grint.

Tal como aconteceu nos filmes, os jovens atores vão estar rodeados por talentosos veteranos na nova produção baseada no universo do jovem feiticeiro.

Além de Nick Frost, destaca-se John Lithgow na pele Albus Dumbledore e Janet McTeer como Minerva McGonagall. Já Paapa Essiedu vai interpretar Severus Snape. Todos serão atores regulares da série.

O elenco convidado/recorrente conta ainda com Luke Thallon como Quirinus Quirrell, e com Paul Whitehouse como Argus Filch.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout créditos: Aidan Monaghan/HBO

Com a escritora J.K. Rowling a manter influência como produtora executiva, a a série é um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro, ao longo de uma década: a proposta é "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Mark Mylod, que dirigiu alguns episódios da aclamada série "A Guerra dos Tronos" e o filme "O Menu" (2022), será o produtor executivo e irá realizar vários episódios da série.

A série tem produção executiva de ainda de Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV e David Heyman da Heyday Films.