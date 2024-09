Joe Locke (Charlie) e Kit Connor (Nick) conversaram com a PinkNews sobre as gravações das cenas de sexo para a terceira temporada de "Heartstopper", que se estreia na quinta-feira, dia 3 de outubro, na Netflix.

Durante as filmagens de todas as temporadas, os protagonistas contaram sempre com o apoio de um coordenador de intimidade.

"Trabalhámos muito com o David Thackeray, o nosso coordenador de intimidade, que está aqui desde a primeira temporada", frisou Kit Connor na entrevista, acrescentando que se sentiram sempre "muito confortáveis ​​com ele".

Para o ator, ter o apoio de um coordenador de intimidade "foi fundamental" para que tudo parecesse "realista" no ecrã. "É como uma dança. Nós bloqueamos e filmámos durante cerca de sete horas, as cenas de sexo", explicou. "Foi como: 'Ok, uma conchinha agora'; E um 'beijo'... e a 'nossa mão no cobertor'", explicou.

Veja o trailer:

"A terceira temporada é bem mais 'adulta', com temas mais maduros que foram ótimos de se aprofundar", contou Joe Locke em entrevista ao Omelete, acrescentando que os novos episódios continuam a ter mensagens positivas.

"Na verdade, não é tão difícil quanto esperávamos, porque esses assuntos mais maduros, desafiadores e profundos já estavam no guião”, explicou Kit Connor ao site brasileiro. "Foi sobre a nossa abordagem. Acho que olhámos para as coisas com optimismo, enquanto mantivemos o respeito, mostrando o peso real das situações e, então, está tudo lá", acrescenta o ator britânico.

Os dois atores concordam que cresceram com a série. "Acho que a série nos deixou mais adultos do que qualquer outra coisa. Não de uma forma má, mas fez-nos crescer", confessa Locke.

"A série envelheceu-me vários anos", gracejou Kit Connor. "É uma experiência muito interessante voltar para a série depois de ter feito outras coisas. Mas acho que, de certa forma, faz com que tenha os pés no chão", rematou.

"Charlie gostava de dizer a Nick que o ama. Nick também tem uma coisa importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão se aproximam do fim e os meses passam, os amigos apercebem-se de que o ano letivo vai trazer alegrias e também desafios", adianta o serviço de streaming.

Enquanto descobrem mais uns sobre os outros e as suas relações, planeiam eventos sociais e festas e começam a pensar nas suas escolhas para a universidade, todos terão de aprender a confiar nas pessoas que amam quando a vida não corre como estava planeado.

SINOPSE:

Temporada 1

Rapaz conhece rapaz, os dois tornam-se amigos e acabam por se apaixonar. Quando o meigo Charlie e o fã de râguebi Nick se conhecem na escola secundária, depressa se apercebem de que a sua improvável amizade começa a transformar-se em romance. Charlie, Nick e o seu círculo de amigos vão enfrentar o desafio das suas vidas que os vai levar numa viagem de autodescoberta e aceitação, apoiando-se reciprocamente e aprendendo a serem autênticos.

Temporada 2

Nick e Charlie lidam com os obstáculos da nova relação. Tara e Darcy enfrentam desafios imprevisíveis, enquanto Tao e Elle tentam descobrir se alguma vez poderão ir além da amizade. Com os exames a pairar no horizonte, uma viagem a Paris e um baile de finalistas para organizar, o grupo não tem mãos a medir enquanto passa pelas seguintes fases da vida, do amor e da amizade.

Temporada 3

Charlie gostava de dizer a Nick que o ama. Nick também tem uma coisa importante a dizer a Charlie. À medida que as férias de verão se aproximam do fim e os meses passam, os amigos apercebem-se de que o ano letivo vai trazer alegrias e também desafios. Enquanto descobrem mais uns sobre os outros e as suas relações, planeiam eventos sociais e festas e começam a pensar nas suas escolhas para a universidade, todos terão de aprender a confiar nas pessoas que amam quando a vida não corre como estava planeado.