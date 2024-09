A quarta temporada de “Homicídios ao Domicílio" estreou-se na passada terça-feira, dia 27 de agosto. Os novos episódios chegam ao Disney+ todas as terças-feiras.

Na nova temporada da série, o trio de podcasters amadores digladia-se com os eventos chocantes do final da terceira temporada, que envolvem a amiga e dupla de Charles, Sazz Pataki.

"Enquanto se questionam se Sazz ou Charles seriam as vítimas intencionais, a sua investigação leva-os até Los Angeles, onde um estúdio em Hollywood prepara um filme sobre o podcast 'Only Murders'. No caminho de volta a Nova Iorque, Charles, Oliver e Mabel envolvem-se numa aventura ainda mais épica – que atravessa o pátio do edifício onde vivem, confrontando-se com as tortuosas vidas dos residentes da Torre Ocidente do Arconia", resume o serviço de streaming.

Veja aqui o trailer.

Com Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Michael Cyril Creighton no elenco principal, a série conta ainda com as participações especiais de Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Eva Longoria, Richard Kind, Jane Lynch, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Da’Vine Joy Randolph e Molly Shannon.

“Homicídios ao Domicílio” é da autoria dos co-criadores e argumentistas Steve Martin e John Hoffman (“Grace & Frankie,” “Looking”). A produção executiva está a cargo de Martin e Hoffman, ao lado de Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, o criador de “This is Us”, e Jess Rosenthal.