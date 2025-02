As gravações da terceira temporada de "House of the Dragon" arrancam em breve e as primeiras novidades sobre o elenco já começaram a chegar. Segundo a Variety, James Norton ("Bob Marley: One Love" ou "Happy Valley") vai juntar-se à série novos novos episódios.

Na prequela de "A Guerra dos Tronos", o ator vai interpretar Ormund Hightwoer, sobrinho de Otto (Rhys Ifans), de acordo com a revista.

"Ormund é sobrinho de Otto (Rhys Ifans), primo de Alicent (Olivia Cooke) e Gwayne (Freddie Fox), e o Senhor de Oldtown. Atualmente, lidera o exército de Hightower numa marcha em King's Landing para apoiar sua casa contra Rhaenyra (Emma D'Arcy)", adianta a sinopse.