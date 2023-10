A primeira temporada dos novos "Morangos com Açúcar" estreou-se esta segunda-feira, dia 23 de outubro, na Prime Video e na TVI. O elenco conta com caras novas e regressos.

A estreia do reboot deu que falar nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a hashtag #morangoscomacucar liderou o top dos assuntos mais comentados em Portugal.

Leia as reações:

Os 'novos' "Morangos com Açúcar" retratam o começo de um novo ano escolar no Colégio da Barra, onde os novos estudantes conhecem os antigos. Dois grupos são formados: o popular, os verdadeiros influenciadores; e os alternativos, que procuram novos caminhos e novas ideias.

"Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças. Mas, os caminhos que tomam são bastante diferentes, criando assim um desenrolar de histórias individuais que se entrelaçam em direção a um futuro emocionante e cheio de possibilidades", resume a Prime Video.

Na primeira temporada do reboot, Olívia (Madalena Aragão) e Miguel (Vicente Gil) lideram o elenco. "Conhecem-se uns dias antes do início das aulas, sem saber que vão ser colegas de turma, voltando a encontrar-se na festa de Boas-vindas aos alunos do colégio", adianta a sinopse. O evento no colégio é o ponto de partida de toda a temporada.