A Netflix divulgou o trailer da "Parte 2" da sexta e última temporada de "Cobra Kai".

Pela primeira vez, uma série da Netflix está a ser dividida "num evento de três partes": os primeiros cinco episódios da "Parte 1" foram lançados a 18 de julho, a "Parte 2" chega a 15 de novembro e o "Evento Final" será em data por revelar em 2025.

As imagens com muito karaté dentro e fora dos tatamis mostram que o que está em causa vai muito para lá do que se passa em San Fernando Valley para Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) e os seus alunos dos dojos Miyagi-Do e Eagle Fang.

"O combate torna-se global! No Sekai Taikai, Miyagi-Do enfrenta novos desafios e velhos inimigos na sua batalha por se tornarem campeões mundiais. Será que conseguem manter a união quando as rivalidades internas voltam à tona?", resume a plataforma.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DA "PARTE 2".

Para a despedida regressam ainda Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.

Recorde-se que "Karate Kid" ("Momento da Verdade" em Portugal) também regressa ao grande ecrã para um sexto filme a 30 de maio de 2025, juntando Macchio (protagonista dos títulos de 1984, 1986 e 1989) e Jackie Chan (da versão de 2010 com Jaden Smith).

"Cobra Kai" começou por ser uma série original do YouTube em 2018 que recuperava e aprofundava 34 anos depois a mitologia da saga dos filmes.

A série transferiu-se para a Netflix após duas temporadas, o que fez disparar a sua popularidade a partir de 2020.