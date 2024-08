"The Spot" será o próximo trabalho para televisão de Kate Winslet, uma candidata cada vez mais forte a 'rainha das minisséries'.

Após o sucesso e prémios com as minisséries da HBO "Mildred Pierce" (2011) e "Mare of Easttown" (2021), e da menos bem sucedida "The Regime" (2024), a atriz vencedora de um Óscar 'transfere-se' para a Hulu (integrada no Disney+ em Portugal) com o novo projeto, um drama do prestigiado estúdio independente A24 com a 20th Television.

Conhecido por escrever os filmes "A Fantástica Aventura de Bill e Ted" (1989, 1991), "Mestres da Ilusão" (2013 e 2016) e o primeiro "MIB - Homens de Negro" (1997), Ed Solomon é o criador, argumentista e futuro 'showrunner' deste drama, que recebeu imediatamente luz verde para avançar para produção.

"Quando uma cirurgiã bem-sucedida (Winslet) e o seu marido professor começam a suspeitar que ela pode ter sido responsável pela morte de uma criança num acidente de trânsito, a sua busca pela verdade transforma-se numa teia de suspeitas crescentes e segredos obscuros, testando a sua determinação e relação enquanto confrontam a possibilidade de existir culpa oculta e traição", resume a sinopse oficial.

"The Spot" não tem mais nomes confirmados ou datas de produção e estreia.