"Knuckles", a primeira série do “mundo cinematográfico” de Sonic the Hedgehog, chega no dia 3 de agosto na SkyShowtime. No dia de estreia serão disponibilizados os primeiros três episódios da temporada e os restantes (4 a 6) chegam a 14 de setembro.

A nova série, com personagens reais, segue Knuckles numa viagem de descoberta pessoal hilariante e repleta de ação, quando este aceita treinar Wade e ensinar-lhe os métodos de guerreiro Echidna. A ação da série decorre entre os filmes "Sonic 2: o filme 2" e "Sonic the Hedgehog 3"