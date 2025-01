Atresplayer, plataforma de streaming espanhola, revelou a sua grande aposta para o primeiro trimestre do ano: uma nova versão de "Física o Química", a série que conquistou o país entre 2008 e 2011 e foi transmitida internacionalmente em Portugal, Bulgária, Canadá, França, Bélgica, Suíça, Mónaco, Itália e em vários países da América Latina.

A nova série, "FoQ. La Nueva Generación" ("Física o Química: A Nova Geração"), chega ao serviço de streaming a 16 de fevereiro e contará com Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño e Rocky como protagonistas.

Veja o trailer:

O elenco de alunos da nova temporada inclui ainda Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso e Ana Andrés. Já os professores serão interpretados por Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie e Anaís Tovar.

"FoQ. La Nueva Generación" vai apresentar, segundo a Atresplayer, "histórias ousadas e novas personagens que refletem a realidade vivida pelos jovens atualmente". A plataforma sublinha que "a série vai manter a essência do formato original, mas com uma nova geração de atores que interpretarão os alunos do Zurbarán".

Com um total de oito episódios, a trama da nova temporada começa com um momento de perda. "O novo ano letivo no Zurbarán começa marcado pela morte de uma aluna, o que leva a associação de pais que agora gere a escola a tomar uma decisão importante: criar um grupo de apoio para os estudantes. É assim que oito adolescentes muito diferentes acabam por partilhar um espaço onde, a princípio, entram em choque. No entanto, acabarão por se descobrir a si próprios e por partilhar a vontade de viver... e de se apaixonar", resume a sinopse.

"O regresso de 'FoQ. A Nova Geração' marca o regresso da icónica série 'Física o Química', originalmente criada por Carlos Montero e estreada na Antena 3 em 2008", destaca o serviço de streaming.

A série tornou-se um fenómeno entre os jovens e ajudou a lançar as carreiras de atores como Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo e Andrea Duro.