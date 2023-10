A primeira temporada de "Loki", a série da Marvel com o Deus da Mentira como protagonista, terminou com o caos instalado no multiverso. Loki e a sua variante feminina Sylvie encontraram "Aquele que Permanece" (outro nome para uma das variantes de Kang, a personagem interpretada por Jonathan Majors), Sylvie decide matá-lo, acreditando que só assim as criaturas do multiverso serão livres e, com isso, liberta o caos de linhas temporais.

É neste ponto que regressamos à história no início da segunda temporada, que se estreou no Disney+ a 6 de outubro e conta com novos episódios todas as sextas-feiras. Numa batalha pela alma da Autoridade de Variação Temporal (AVT ou TVA no original inglês), Loki, Mobius, a Caçadora B-15 e uma equipa de personagens novas e outras já conhecidas, navegam num multiverso em constante expansão e cada vez mais perigoso em busca de Sylvie, da Juíza Renslayer, de Miss Minutes e da verdade sobre o que significa ter livre-arbítrio e um propósito.

Tom Hiddleston, Sophia Di Martino e Owen Wilson, entre outros, regressam ao elenco, assim como Jonathan Majors, cuja presença da personagem se mantém, numa altura em que o ator está envolvido num caso de acusação de violência doméstica, ainda sem decisão judicial final.

Dan DeLeeuw é um dos realizadores da temporada, responsável pelo segundo episódio, e esteve à conversa com o SAPO Mag, numa mesa redonda com alguns jornalistas europeus, sobre como vai o multiverso nesta segunda temporada de "Loki".

"O multiverso é algo que veio dos livros de banda desenhada e de que falámos sempre nos filmes e nas séries da Marvel mas só quando o Loki apareceu é que começámos a explorar isso em termos de realização. Há muita coisa para manter sob controlo quer estejamos na linha do tempo sagrada ou numa linha do tempo ramificada. Agora estamos conscientes de um universo maior por causa disso, mas, no fim do dia, tudo se resume à história. E para os nossos objectivos, é como o próprio multiverso. Não estamos a brincar tanto com a ideia como na primeira temporada, com a variação das diferentes linhas temporais, mas estamos a lidar com as consequências do que eles desencadearam na primeira temporada ao matarem 'aquele que permanece´", explicou o realizador.

"Na primeira temporada, houve muita construção de mundo e agora, na segunda temporada, pudemos concentrar-nos nas personagens. Começámos a pensar em temas como a autodeterminação, o livre arbítrio versus o destino e a forma como as personagens estão a reagir às consequências do que aconteceu na primeira temporada", acrescentou Dan DeLeeuw.

Loki tem sido uma presença constante no Universo Cinematográfico Marvel. A personagem interpretada por Tom Hiddleston tem mostrado um lado diferente na série em nome próprio, que já tínhamos começado a ver no cinema mas que, no pequeno ecrã, e particularmente nesta segunda temporada, ganhou ainda mais força: o do debate consigo próprio sobre ser ou não um vilão.

"Tivemos uma grande oportunidade, especialmente no episódio que realizei, de passar tempo com as personagens. Trabalhámos muito para ver como as personagens evoluíram com base nas experiências que tiveram na primeira temporada. O Loki compreendeu a crueldade que aplicou ao universo e compreendeu o que é ser um vilão. Agora, está a tentar impedir que o universo seja destruído por causa do trabalho sobrecarregado que a TVA tem de fazer", detalha o realizador.

"É muito especial poder pegar num vilão como o Loki e ver o desenvolvimento da sua personagem, ver a complexidade da personagem evoluir, e vê-lo começar a compreender a aceitação do seu lado negro e a aceitação da ideia de que agora ele tem de liderar a equipa", sublinha.

"É interessante a parte do seu percurso em que ele é introspetivo, compreende quem era e quem é agora. Numa personagem como esta, não se muda verdadeiramente. Pode adaptar-se, pode mudar-se um ponto de vista, pode mudar-se a sua visão do mundo, mas ele será sempre o Loki. Podemos vê-lo a fazer de herói, mas ele continua a ser o Loki", conclui Dan DeLeeuw.

Se na primeira temporada, os espectadores viajaram muito entre variantes do mesmo universo, na segunda temporada, as viagens no tempo são presença mais constante, particularmente no episódio realizado por Dan Delleuw, que nos leva até uma antestreia de cinema nos anos 7o ou a um McDonald's nos anos 80.

"Viajar no tempo é sempre divertido porque estamos a contar várias histórias em diferentes décadas. Pudemos visitar Londres dos anos 70 e fizemos muita pesquisa sobre estreias de filmes da altura e muitas das estreias que se destacaram foram as dos filmes da saga James Bond, que tinham todos os clássicos, os Rolls Royce a chegar à entrada dos cinemas, os cartazes gigantes nas fachadas... O 'Zaniac' [o filme ficcional que surge na série] seria provavelmente um filme B nos anos 70, mas a sua representação foi a de uma grande antestreia do James Bond. Depois recriámos também o McDonald's dos anos 80. É sempre um prazer trabalhar com todos os atores e conseguir cenas fantásticas e contar uma história. Mas ter cenas de época dá-nos uma espécie de distração", conta o realizador.

Ke Huy Quan em "Loki"

Não há como falar da segunda temporada de "Loki" sem falar de uma adição de peso ao elenco: Ke Huy Quan, que venceu o Óscar de Melhor Ator Secundário na última edição dos Óscares pelo seu papel em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" é aqui OB, uma espécie de curador do arquivo da TVA.

"Ele é maravilhoso, incrivelmente talentoso e é uma alegria tê-lo na rodagem. Procuramos sempre oportunidades para acrescentar algo às cenas, só porque ele é fantástico", relata Dan DeLeeuw.

"Percebemos que a personagem dele está na TVA há tanto tempo, compreendemos os fundamentos de como tudo funciona. E ele é ótimo a tornar muitas explicações sobre viagens no tempo incrivelmente divertidas. Penso que isso se deve ao facto de ele ter mergulhado na personagem, interpretando o OB como alguém que adora verdadeiramente o seu trabalho, o que me parece um pouco diferente de todos os outros membros da TVA que vimos anteriormente. Com ele, encontramos alguém que pensa que este é o melhor emprego do mundo", termina.

A segunda temporada de “Loki” estreou no Disney+ a 6 de outubro. Todos os episódios novos estarão disponíveis às sextas-feiras a partir das duas da manhã.