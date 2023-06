O julgamento de Jonathan Majors por acusações de violência doméstica foi marcado para este verão.

O ator norte-americano compareceu esta manhã por breves instantes num tribunal de Manhattan (Nova Iorque), em que foi informado da marcação do julgamento para 3 de agosto.

Considerado um dos atores mais talentosos da sua geração, a carreira de Majors ia numa trajetória fulgurante com as estreias no início desde ano com poucas semanas de intervalo de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "Creed III", mas foi interrompida ao ser preso a 25 de março em Manhattan e acusado de violência doméstica, por uma alegada agressão, tentativa de estrangulamento e assédio de uma antiga namorada.

Segundo avança o Deadline, enfrenta uma pena até um ano de prisão se for considerado culpado.

Os seus representantes defenderam a sua inocência e reafirmaram-na após uma notícia da revista Variety de abril ter avançado com a existência de outras "alegadas vítimas de abuso" que estariam a cooperar com o gabinete do procurador distrital de Manhattan.

Ao participar de forma virtual numa audiência a 9 de maio, o ator e os seus advogados foram informados pela juíza Rachel S. Pauley de que teria de comparecer pessoalmente da próxima vez ou seria emitido um mandato de captura em 48 horas.

Esta terça-feira, numa audiência que demorou apenas dois minutos para tratar de aspetos formais do processo, a mesma juíza disse ao ator que não podia ter qualquer contacto com a mulher e manter a disponibilidade junto dos funcionários judiciais nas próximas semanas.

Foi ainda informado que seria preso e condenado à revelia se não respondesse às ordens judiciais ou não comparecesse ao julgamento.

Detido a sua detenção, Majors perdeu vários projetos e representantes da carreira, além de ver afastarem-se várias marcas e entidades.

As autoridades de Nova Iorque determinaram que Majors esteve "envolvido numa disputa doméstica com uma mulher de 30 anos" que disse ter sido agredida e foi levada a um hospital com “lesões menores na cabeça e no pescoço”.

A alegada vítima ainda não falou publicamente: a advogada do ator divulgou mensagens de texto que garante serem da sua autoria e que sustentariam que o ator não só é inocente, mas também "uma vítima comprovada de uma altercação com uma mulher que ele conhece".