A segunda temporada de "Loki" estreia-se a 6 de outubro. Esta segunda-feira, dia 31 de julho, o Disney+ revelou o primeiro trailer dos novos episódios.

O trailer mostra Tom Hiddleston de volta ao papel de protagonista. As primeiras imagens são marcadas ainda pela estreia de Ke Huy Quan.

Veja o trailer:

Com Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant e Jonathan Majors, os seis episódios serão lançados ao ritmo habitual: um por semana.

"Loki" é a terceira série do Universo Cinematográfico Marvel na plataforma de streaming da Disney, sucedendo à aclamada "WandaVision", que recebu 23 nomeações para os prémios Emmy na terça-feira, e "O Falcão e o Soldado de Inverno".

A primeira temporada da série centrou-se numa variante temporal em que o deus nórdico e meio-irmão de Thor não assistiu aos acontecimentos de "Thor: Ragnarok" ou "Vingadores: Guerra do Infinito".

Em "Vingadores: Endgame" vimos esta variação de Loki a pegar no Tesseract e a desaparecer. É precisamente depois desse momento que começou o primeiro episódio de "Loki", com a personagem a ser detida e levada para a "Autoridade da Variante Temporal", um organismo que controla as alterações em linhas temporais e previne a destruição do mundo, garantindo que o tempo volta a seguir o seu rumo pré-definido.

A série lançou atores estreantes nestas lides da Marvel, mas que foram muito elogiados: Owen Wilson, como Mobius, que desenvolve uma espécie de "bromance" com Loki; Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer, que, tal como Mobius, existia na BD, e Wunmi Mosaku, que interpreta a personagem Hunter B-15, criada especificamente para a série, uma dura agente da Autoridade da Variante Temporal.

O lançamento do primeiro episódio de "Loki" a 9 de junho bateu o recorde de visualizações nos EUA de todas as séries da Marvel no Disney+, avançou na altura a empresa medidora de audiências SambaTV.

A primeira série Marvel que terá uma segunda temporada, “Loki”, foi “uma das grandes surpresas” da plataforma de streaming Disney+, confessou o o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante a D23 Expo.