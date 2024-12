Ao som do tema icónica da clássica série de animação de 1967 (“Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can”), foi revelado o trailer oficial de "O Teu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha", a série de animação que fará a sua estreia no Disney+ a 29 de janeiro.

Com a Marvel Animation já a preparar a segunda temporada, a primeira com dez episódios 'acompanha Peter Parker no seu caminho para se tornar um herói, com uma abordagem única e um estilo que presta homenagem às origens do personagem nos primeiros livros de banda desenhada', destaca o serviço.

Além de Hugh Dancy a fazer a estreia no Universo Cinematográfico Marvel como o vilão Otto Octavius e o regresso de Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil e Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin, no elenco de vozes destaca-se o nomeado aos Óscares Colman Domingo como Norman Osborn: o futuro Duende Verde surge aqui ainda como o mentor do estudante de liceu.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.