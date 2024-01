Esta terça-feira, dia 9 de janeiro, a HBO anunciou que Carrie Coon ("The Gilded Age", "The Post") vai juntar-se ao elenco dos novos episódios da série.

Nas redes sociais, o serviço de streaming apenas confirmou a notícia, não adiantando detalhes sobre a personagem que a atriz irá interpretar em "The White Lotus".

Jason Isaacs, que vestiu a pele de Lucius Malfoy nos filmes da saga "Harry Potter", Leslie Bibb (“Homem de Ferro”), Dom Hetrakul ("The Outrage"), Michelle Monaghan ("Missão: Impossível - Fallout"), Parker Posey ("The Staircase") e Tayme Thapthimthong (“Skin Trade”) também vão fazer parte do elenco da nova temporada da premiada série.

Natasha Rothwell, que interpretou Belinda na primeira época, já tinha sido confirmada em abril de 2023.

Segundo o site Deadline, os novos episódios têm como cenário resorts Four Seasons tailandeses, em Koh Samui, Phuket, Banguecoque e arredores.

Os resorts Four Seasons na Tailândia estão espalhados pela cidade, campo, praia e selva, dando a Mike White a oportunidade de explorar vários cenários.

Na primeira temporada, passada num resort do Havai, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais são o alvo do argumento do criador Mike White (argumentista de "School of Rock" e criador da série "Enlightened") e um elenco que incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que "The White Lotus" se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à HBO Max.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem vai passar uma semana num resort e há uma morte como pano de fundo que só no final vamos descobrir de quem é. O cenário e o elenco são renovados: do Havai passamos para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressam Jennifer Coolidge e Jon Gries e juntam-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.