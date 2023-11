A nova temporada de "Morangos com Açúcar" estreou-se a 23 de outubro na Amazon Prime Video e na TVI.

No serviço de streaming, os novos episódios lideram o top há seis semanas consecutivas. Esta terça-feira, dia 28 de novembro, o segundo lugar é ocupado por "Invencível", série inspirada na banda desenhada de Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.

Já "Lua Vermelha", série da SIC protagonizada por Rui Porto Nunes e Mafalda Luís de Castro, está há duas semanas no terceiro lugar no ranking nacional da Amazon Prime Video. O quarto lugar pertence ao filme "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo".