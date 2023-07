As quatro primeiras temporadas de "Morangos com Açúcar" chegaram no início de julho à Prime Video.

Enquanto aguardam pelos novos episódios, os espectadores têm recordado as aventuras dos estudantes do Colégio da Barra. Esta semana, as primeiras quatro temporadas da série original da TVI conquistaram o quinto lugar no top diário do serviço de streaming em Portugal.

"Morangos com Açúcar" está apenas atrás de "O Verão Em Que Me Apaixonei", "Bons Augúrios 2", "Jack Ryan" e "Culpa Minha".

O reboot da série está atualmente em produção e vai estrear-se no último trimestre de 2023 na plataforma de streaming e na TVI, em simultâneo.

O elenco conta com novos nomes como Margarida Corceiro, Vicente Gil e Beatriz Frazão, e com o regresso de Rita Pereira, Pedro Teixeira, Vítor Fonseca e Tiago Castro.