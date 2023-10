O segundo episódio dos novos "Morangos com Açúcar" estreia-se esta segunda-feira, dia 30 de outubro, às 21h30, na TVI.

Depois da festa de abertura do ano lectivo no Colégio da Barra, o clima entre os estudantes vai ficar com mais tenso devido ao desaparecimento de Carol. No final do concerto dos D'ZRT, nos ecrãs do palco, foi partilhado um vídeo íntimo da personagem interpretada por Ana Andrade.

"A investigação sobre o desaparecimento de Carol desvenda aspectos do seu passado e das suas relações com outros alunos que temem ver os seus segredos revelados", pode ler-se na sinopse do segundo episódio da série.

Os 10 episódios da primeira temporada dos novos "Morangos com Açúcar" já podem ser vistos na Amazon Prime Video.