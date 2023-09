Billy Miller, ator que participou em séries como "Suits" e "Investigação Criminal", morreu na passada sexta-feira, 15 de setembro. O norte-americano tinha 43 anos e iria celebrar mais um aniversário este domingo.

Para já, as causa da morte ainda não foi confirmada. Ao site TMZ, uma fonte avançou que o ator sofria de depressão e de transtorno de bipolaridade.

Billy Miller começou a sua carreira como modelo, estreando-se depois no pequeno ecrã em "All My Children". O ator ficou especialmente conhecido ao participar em "Investigação criminal" ou "Suits", série onde vestiu a pele de Marcus, o irmão mais novo do protagonista.

O ator fez ainda parte do elenco de "Ray Donovan". No grande ecrã participou, por exemplo, em “Sniper Americano” (2014) e “Urban Cowbow” (2016).