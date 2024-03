Morreu Fritz Wepper, popularizado pelo papel do jovem inspector Harry Klein na série de culto policial alemã "Derrick", transmitida pela RTP durante muitos anos.

A sua morte aos 82 anos, na segunda-feira de manhã em Munique, de doença prolongada, foi anunciada pela esposa numa declaração ao jornal Bild.

O ator tornou-se para sempre uma figura querida do público do seu país como o parceiro do inspetor Derrick (papel de Horst Tappert, falecido em 2008) ao longo de 25 temporadas e 281 episódios entre 1974 e 1998 da famosa série.

"Cabaret - Adeus Berlim"

Nascido a 17 de agosto de 1941 em Munique, a sua carreira disparou com o papel de um jovem soldado no filme anti-guerra de Bernhard Wicki, "Die Brücke" ("A Ponte" em Portugal, 1959), que teve muito impacto no seu tempo e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.

O trabalho tornou-o muito popular e entrou em vários filmes importantes do seu país na década de 1960.

Antes de "Derrick" o tornar conhecido em muitos países, destacou-se a nível internacional como Fritz Wendel, um candidato a gigolo judeu a passar por cristão no vencedor dos Óscares "Cabaret - Adeus Berlim" (1972), ao lado Liza Minnelli, Michael York e Marisa Berenson, o seu único grande filme para Hollywood.