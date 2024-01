O herói dos filmes de ação de Hollywood Arnold Schwarzenegger ficou retido durante três horas esta quarta-feira (17) no aeroporto de Munique por não declarar um relógio de luxo destinado a uma venda de beneficência, informou a alfândega alemã à France-Presse.

Falando antes da sua libertação, o porta-voz Thomas Meister disse que o ator norte-americano de origem austríaca de 76 anos e antigo governador da Califórnia provavelmente poderia continuar a sua viagem, mas o relógio permaneceria em Munique.

As autoridades alemãs iniciaram uma ação criminal contra o ator, uma vez que Schwarzenegger teria de declarar a entrada do relógio e pagar uma garantia por um objeto valioso que permanecerá num país da União Europeia (UE), acrescentava.

Segundo o jornal alemão Bild, que revelou o caso, a estrela de “Exterminador Implacável” e “Conan, o Bárbaro” pretendia leiloar o seu relógio na quinta-feira, num jantar organizado na famosa estância de esqui de Kitzbühel.

Diversas obras de arte e objetos de valor serão leiloados na ocasião, com o objetivo de arrecadar fundos para projetos climáticos promovidos pela estrela do cinema.

Mas o Bild revela mais pormenores da história, que começou quando os funcionários da alfândega reconheceram a estrela e pediram para que abrisse as malas.

Segundo o jornal alemão, tratou-se de uma verificação isenta de suspeitas e sem qualquer motivo específico, mas o valioso relógio de luxo foi então descoberto na bagagem: está avaliado em 20 mil euros e produzido especialmente para a estrela pela marca de luxo suíça Audemars Piguet.

Schwarzenegger terá encarado inicialmente o interrogatório que se seguiu com bastante calma, mas ficou irritado com o tempo gasto e os procedimentos burocráticos, nomeadamente perguntas pessoais sobre quantos filhos tinha, o nome da sua companheira, quanto dinheiro tem no banco e o património líquido.

Nessa altura, terá perguntado por que razão as autoridades precisavam ter essas informações. Quando os polícias alegadamente insistiram que respondesse às perguntas, chamou os seus advogados.

“Este é o problema que está a sofrer a Alemanha. Já não se consegue distinguir a floresta das árvores”, terá dito o ator ao Bild.

A quantia que lhe terá sido alegadamente cobrada foi de 35 mil euros: o relógio foi avaliado em 26 mil euros e somaram-se quatro mil de imposto e cinco mil de multa.

O final da história tem um pormenor rocambolesco: Schwarzenegger preparava-se para pagar com o cartão de crédito quando foi informado que 50% das taxas alfandegárias devem ser pagas em dinheiro.

Como naturalmente não tinha 17.500 euros em notas, teve de ser acompanhado ao banco por um funcionário do aeroporto para proceder ao levantamento, já que nem a sua namorada nem o amigo que o acompanhavam tiveram autorização para o fazer.