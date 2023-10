A atriz britânica tinha 66 anos.

Haydn Gwynne, atriz conhecida por ter participado em "The Crown" e "The Windsors", morreu na sexta-feira, dia 20 de outubro. A notícia foi confirmada pelo seu agente à BBC.

"É com grande tristeza que partilhamos que, após o seu recente diagnóstico de cancro, a estrela do teatro e da TV Haydn Gwynne morreu no hospital na madrugada desta sexta-feira, 20 de outubro, rodeada pelos seus adorados filhos, familiares próximos e amigos", pode ler-se no comunicado.

Haydn Gwynne ficou conhecida no anos 1980 ao participar em "Nice Work". No pequeno ecrã, a britânica fez ainda parte do elenco de séries como "Peak Practice", "Merseybeat" ou "Roma".

A atriz destacou-se ainda em "Drop the Dead Donkey", tendo estado nomeada aos prémios BAFTA pelo seu papel na série.

Na quinta temporada de "The Crown", Haydn Gwynne vestiu a pele de Susan Hussey, uma das damas de companhia de Isabel II (Imelda Stauton). Já na série The Windsors, a atriz interpretou Camila, mulher de Carlos.