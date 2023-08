Ron Cephas Jones, que se celebrizou no papel de William Hill na série "This Is Us", morreu este sábado aos 66 anos devido a problemas pulmonares.

"O adorado e premiado ator Ron Cephas Jones morreu aos 66 anos devido a um problema pulmonar prolongado", confirmou o representante do ator aos meios de comunicação social norte-americanos.

"Ao longo da sua carreira, a sua cordialidade, beleza, generosidade e bondade foram sentidas por qualquer pessoa que tenha tido a sorte de o conhecer", prossegue o comunicado.

"A beleza interior e a alma do Ron eram evidentes para a enorme audiência da sua interpretação vencedora de Emmys em 'This Is Us'", completa o comunicado.

O ator começou a sua carreira no Nuyorican Poets Cafe e teve papéis entre a televisão e o teatro, mas foi a sua interpretação como William Hill, o pai biológico de Randall Pearson (a personagem interpretada por Sterling K. Brown), na série da NBC (emitida em Portugal na Fox Life) "This Is Us" que lhe valeu o reconhecimento global e lhe deu dois Emmys para Melhor Ator Convidado, em 2018 e 2020.

O ator recebeu também uma nomeação para um Tony e para um Drama Desk Award pelo seu papel na produção da Broadway "Clyde".

A sua filha Jamine Cephas Jones é atriz e cantora venceu um Emmy no mesmo ano que o pai, em 2020, pela série "#FreeRayshawn", fazendo deles o primeiro par pai /filha a vencer o prémio na mesma cerimónia.

Para além de "This Is Us", Ron Cephas Jones também entrou em outras séries, como "Law & Order: Organized Crime", "Luke Cage", "Mr. Robot", "The Get Down", "Looking for Alaska" ou "Truth Be Told".

O ator teve ainda participações em filmes como "Dolemite Is My Name", "Across The Universe" ou "Dog Days".